Астрономы сообщают, что 12 октября была зафиксирована рекордная вспышка очень мощного гамма-излучения. Данной вспышке присвоили название Swift J1913.1+1946. Подобное излучение представляет собой всплеск рентгеновских лучей, что находятся поблизости от нашей планеты. Это ученые определили, исходя из яркости вспышки и ее огромной мощности.

Однако, проанализировав ход событий, астрономы осознали, что их первоначальное представление являлось ошибочным. Вспышка, которую они зафиксировали, являлась ничем иным, как гамма-всплеском, то есть самым мощным взрывом в нашей Вселенной. Стоит отметить, что за весь период наблюдений, данное событие является самым мощным взрывом из всех предыдущих взрывов – он ставил 18 тераэлектронвольт.

После того, как астрономы смогли получить новые данные, они переименовали данную вспышку. Она получила имя из сочетания аббревиатуры латинского алфавита и арабских цифр: GRB221009A. Ученые сообщили, что источник взрыва находится от планеты Земля на расстоянии 2.4 млрд. световых лет. И, согласно космическим меркам, это вовсе не далеко от нашей планеты.