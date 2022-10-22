Пользователи социальных сетей раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за то, что она опубликовала в Сети снимки своих ступней. Бывшая прима Большого театра оперы и балета в очередной раз выставила в социальные сети фотографии своих ног. На этот раз на ней были пуанты. «Мои ножки без этих пуант не могут…», подписала снимок экс-звезда балета.

Публикация вызвала у аудитории неоднозначное мнение. Так один из пользователей написал, что ноги балерины выглядят изуродованными. «Как куриные лапы» – жестко отметил другой комментатор. «Сколько трудов вложено в этот подъем», – подчеркнул еще один пользователь. «Зачем все время ноги тыкать в камеру?» – возмутился очередной юзер.

Стоит отметить, что жизнь и внешний вид Анастасии Волочковой волнует не только простых обывателей. Так оперная певица Мария Максакова высказала свое мнение относительно личной жизни балерины. Она отметила, что бывший возлюбленный Волочковой олигарх Сулейман Керимов сделал ее жизнь невыносимой, когда заподозрил свою избранницу в измене.