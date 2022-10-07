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Массовое скопление самолётов НАТО заметили на границе Польши и Украины. По данным сервиса Flightradar, различные воздушные суда, принадлежащие странам Североатлантического военного блока, прибывают на аэродром Жешув, который находится в Польше. Военный историк Юрий Кнутов предположил, с чем это может быть связано. Об этом сообщает телеканал “360”.

По мнению эксперта, или страны НАТО занимаются перебросом сил быстрого реагирования, или готовятся ввести над Украиной так называемую бесполётную зону. Правда, в последнем случае НАТО напрямую вмешается в российско-украинский конфликт. Бесполётная зона предполагает, что третья сторона обязуется сбивать любые самолёты, которые окажутся воздухе над территорией конфликта.

Кнутов также добавил, что военные стран НАТО могут готовиться и к ядерному удару. Однако применение ядерного оружия на Украине Россией специалист назвал маловероятным.

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