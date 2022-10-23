Россия и Белоруссия действительно развернули совместную группировку войск, однако сейчас потребности в ее участии в специальной военной операции нет, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил высказывания киевских пропагандистов о множественных запусках беспилотных аппаратов «Герань-2» с территории Белоруссии. Однако на деле это не так, дроны обладают большой дальностью полета и вполне могут поразить любую цель на Украине при запуске из Крыма.

Не исключено, что заявления пропагандистов указывают на желание Киева развязать вооруженное столкновение против Минска. Но это будет серьезной ошибкой, так как белорусская армия готова к отражению агрессии, отметил Леонков.

Он также пояснил, что массовый подрыв инфраструктуры Украины приведет к сокращению или полной остановке поставок западного оружия. Тем более, что удары высокоточными ракетами и беспилотниками будут продолжаться.