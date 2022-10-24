«Грязная» ядерная бомба создается очень легко – для этого достаточно вскрыть емкость с радиоактивными отходами и взорвать около 100 килограммов тротила. У Киева подобные возможности есть, так как он хранить отходы атомных электростанций на территории страны, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Взрыв спровоцирует заражение местности не более, чем на 1 километр. Если же радиоактивные вещества окажутся в воде одной из украинских рек, они через некоторое время осядут на дно и не будут опасными.

Эксперт напомнил аварию на японской атомной электростанции «Фукусима». По его словам, на протяжении 6 месяцев в море поступали радиоактивные вещества, однако они ни на что не повлияли. Поэтому для отравления Днепра на Украине нужно использовать нечто большее, чем «грязную» ядерную бомбу.