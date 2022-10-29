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О возможном наступлении на Одессу неоднократно вспоминали многие российские аналитики. Однако в настоящий момент неизвестно, входит ли освобождение Южной Пальмиры в планы ВС РФ.

Ничего конкретного об Одессе не сказал и президент Владимир Путин на форуме Валдай. В своем выступлении он заявил, что город может стать либо символом разрешения конфликтов, либо «яблоком раздора». Но говорить о том, входит ли в планы России освобождение «жемчужины у моря», глава государства не стал.

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал заявление президента и отметил, что Херсон после отражения всех атак ВСУ вполне может исполнить роль плацдарма для похода на Николаев и Одессу. Кроме того, важную значение для освобождения этих городов имеет Черноморский флот РФ, который еще не сказал своего веского слова в специальной военной операции.

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