Российские ВС вновь провели артподготовку и продолжили наступление на Угледарском направлении. Сейчас союзные силы продвигаются к трассе на Марьинку, которая дает возможность украинским боевикам отправлять в Угледар оружие и боеприпасы.

Если дорого удастся взять хотя бы под огневой контроль, Киев не сможет снабжать свои части. Это заставит его вступать в боевые действия под Угледаром. Напомним, что там располагается президентский батальон Украины.

Сейчас ВС РФ удерживают под своим контролем часть населенного пункта Павловка и ведут наступление к северо-западу от поселка Новомихайловка. ВСУ отчаянно «огрызаются», перебрасывая к местам боев базирующиеся в Угледаре подразделения, но попытки отбить атаки ВС РФ заканчиваются плачевно для Киева.