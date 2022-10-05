В Херсонской области ВСУ готовят крупное наступление и ситуация действительно выглядит весьма тревожной. Однако то же самое происходило ранее и на Харьковском направлении, где Киеву удалось достичь локальных успехов ценой больших потерь, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он пояснил, что Киев действует по указке НАТО, что позволяет ему организовывать наступательные действия. Но ресурсы ВСУ не бесконечны. Каждая операция влечет за собой столь крупные потери, что украинской армии вскоре просто не будет кем воевать.

Так, она уже перебросила к Херсону крупные соединения с границ Белгородской, Курской и Брянской областей, оголив эти участки. Поэтому можно говорить о переломе в специальной военной операции – Киев совсем скоро утратит свое единственное преимущество в виде численного превосходства, а ВС РФ, напротив, получат боеспособное пополнение.