Российские ВС в настоящий момент делают то, что нужно было начинать сразу после освобождения Херсонской области – возводят укрепрайоны и фортификационные сооружения, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он считает, что именно отсутствие хорошо оборудованных укреплений стало причиной ряда локальных успехов украинской армии.

Также Онуфриенко заявил, что для российского руководства и командования ВС РФ стал полнейшей неожиданностью тот факт, что власти освобожденных регионов не захотели идти на сотрудничество. Из-за этого ВС РФ столкнулись с целым рядом сложностей в процессе закрепления на территориях, над которым уже установили контроль.

В настоящий момент все иллюзии уже растаяли и высшее командование отлично понимает, что российским войскам предстоит принять участие в сложнейших боевых действиях. Но теперь они будут к этому готовы, уверен аналитик.