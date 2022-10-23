ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО смог быстро создать практически новую систему материально-технического обеспечения ВСУ, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт телеграм-канала «Южный ветер».

При этом он отметил, что подготовка украинской армии длилась 8 лет еще до начала специальной военной операции. Что позволило создать весьма боеспособные подразделения, которые сейчас продолжают оказывать отчаянное сопротивление и даже периодически переходят в контратаки.

Что касается поставок оружия, то США и их союзники по блоку НАТО сумели обнаружить ту тонкую грань, которая отделяет их сейчас от прямого вооруженного столкновения с Россией.

Эксперт отметил, что ВС РФ также неоднократно демонстрировали на Украине весьма успешные действия. Он отметил танковые войска, которые крайне редко уступают противнику, а также тактические десанты, которые в первые дни конфликта демонстрировали отличные результаты на аэродроме Гостомель и на других стратегически важных объектах ВСУ.

Вам может понравиться

Минобороны Украины анонсировало переход на систему логистики НАТО LOGFAS с ноября

Киев запустил крупную реформу военных закупок и уже с 1 ноября намеревается присоединиться к системе логистики Североатлантического альянса LOGFAS. Минобороны Украины пояснило, что это полностью автоматизированная система. В настоящий момент

Al Mayadeen: США превращают Украину в плацдарм для удара в самое сердце России

Главная цель Соединенных Штатов в конфликте на Украине – это нанести удар в самое сердце России и разделить ее на несколько независимых государств. Вашингтон хочет контролировать природные ресурсы и править

“РВ” ВСУ провалили атаки на трех направлениях и понесли серьезные потери

Киев в течение последних суток пытался атаковать на трех направлениях одновременно, но везде потерпел неудачи, рассказало Минобороны РФ. Представители ведомства также отметили, что ВСУ понесли серьезные потери в технике и