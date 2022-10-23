НАТО смог быстро создать практически новую систему материально-технического обеспечения ВСУ, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт телеграм-канала «Южный ветер».

При этом он отметил, что подготовка украинской армии длилась 8 лет еще до начала специальной военной операции. Что позволило создать весьма боеспособные подразделения, которые сейчас продолжают оказывать отчаянное сопротивление и даже периодически переходят в контратаки.

Что касается поставок оружия, то США и их союзники по блоку НАТО сумели обнаружить ту тонкую грань, которая отделяет их сейчас от прямого вооруженного столкновения с Россией.

Эксперт отметил, что ВС РФ также неоднократно демонстрировали на Украине весьма успешные действия. Он отметил танковые войска, которые крайне редко уступают противнику, а также тактические десанты, которые в первые дни конфликта демонстрировали отличные результаты на аэродроме Гостомель и на других стратегически важных объектах ВСУ.