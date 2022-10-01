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Российские ВС в ходе специальной военной операции на Украине активно используют высокоточные ракеты. Причем некоторые из них оснащены ультрасовременными инерциальными навигационными системами, которые гарантируют попадание по цели, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что самыми известными боезарядами, применяемыми в СВО, являются крылатые «Калибры», противокорабельные, но отлично зарекомендовавшие себя в атаках на наземные цели «Ониксы», гиперзвуковые «Кинжалы».

Кроме того, ВС РФ используют снаряды «Краснополь», ракеты воздушного базирования «Изделие 305», которые даже не успели получить официального названия, боеприпасы на телевизионных головках самонаведения.

Некоторые разновидности высокоточных ракет задействуют электронику в момент удара по цели. На бомбы, сбрасываемые с вертолетов или самолетов, ставится СВБ-24 – специальный вычислитель, который превращает их в управляемые заряды с точным поражением выбранных мишеней.

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