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Украина получила в наследство от СССР огромное количество боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам. Однако их резервы все же не бесконечны, рассказал военный аналитик издания «Известия» Антон Лавров.

Он отметил, что Украина сейчас использует для защиты крупных городов и наиболее важных объектов критической инфраструктуры морально и физически устаревшие комплексы противовоздушной обороны «Бук» и С-300. Они сбивают какой-то мизерный процент дронов-камикадзе, однако полноценно оборонять населенные пункты такие ЗРК уже не в состоянии.

Кроме того, для охоты на барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые ВС РФ используют для ударов по инфраструктурным объектам, используются ракеты, которые обходятся в разы дороже беспилотников. Киев еще не израсходовал все боеприпасы для систем ПВО, но совсем скоро он это сделает. А взять новые ракеты ему просто негде, уверен обозреватель.

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