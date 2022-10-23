Российские ВС могут вернуться под Киев со стороны Белоруссии, однако будет это не раньше полного освобождения Донбасса, сообщил в интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт Петр Акопов.

Он напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что когда ВС РФ стояли «у стен» украинской столицы, Киев был готов к переговорам. Однако как только российские войска покинули область, эта готовность улетучилась сама собой. Вполне вероятно, таким образом глава государства намекнул на необходимость возвращения к Киеву.

Акопов считает, что пока ВС РФ не освободят Донбасс, поднимать тему еще одного похода на украинскую столицу нет никакого смысла. Но после окончания боевых действий на востоке возвращение под Киев видится вполне возможным и даже логичным.