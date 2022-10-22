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Военный эксперт Алексей Малашенко выразил уверенность, что 101-я десантная дивизия ВС США «Кричащие орлы» не станет вторгаться на территорию Украины. Он отметил, что заявления командира подразделения о готовности вмешаться в конфликт – это не более, чем бравада, передает РИА Новости.

По словам доктора исторических наук, американский офицер решил показать всему миру, какой он бравый вояка. Однако принимать столь важные решения ему никто не позволит, этим занимаются совсем другие люди.

Напомним, что воздушно-десантная дивизия, численность которой составляет чуть более 4700 военнослужащих, сейчас базируется в Румынии. Она отправлена в Европу не только для участия в маневрах, но и для укрепления восточного фланга НАТО. Но на Украину без приказа высшего командования ВС США она точно не сунется, уверен аналитик.

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