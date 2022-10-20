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Боец Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий не по своей воле стал очевидцем жестоких пыток, которые к российским военным применяли боевики ВСУ. Он рассказал РИА Новости, что нацисты чаще всего использовали молоток.

Этим инструментом боевики били военнослужащих ВС РФ по пальцам, чтобы спровоцировать сильную боль. Также они применяли ток для пыток. В камеры бойцы возвращались изувеченными, сильно избитыми и поникшими, сообщил Егильницкий.

Также о жестком отношении неонацистов к российским военным рассказал и освобожденный из плена Михаил Янко. Он содержался в тюрьме «Спортзал», печально известной еще по «антитеррористической операции ВСУ». Помещения не отапливались, поэтому было очень холодно. Пленным выдавали только хлеб – небольшой кусочек, по размеру сопоставимый со спичечным коробком.

Освобожденные пленные рассказали, что после пыток, которые они прошли в украинских застенках, их больше ничем не испугать.

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