Военнослужащие Западного военного округа ВС РФ получили государственные награды за отвагу, самоотверженность и героизм, проявленные во время специальной военной операции на Украине. Министерство обороны опубликовало в Сети видеозапись их награждения.

Награды вручали офицерам и сержантам, солдатам и прапорщикам, которые под огнем противника сумели обеспечить форсирование реки. Украинские боевики, отступающие под давлением ВС РФ, взорвали мост и начали массированные обстрелы с другого берега. Но военнослужащие бригады материально-технического обеспечения все же сумели навести понтонную переправу.

Монтажник-понтонер одного из подразделений бригады Леонид рассказал, что под обстрелами было довольно страшно, однако и он, и его сослуживцы быстро адаптировались к экстремальной ситуации. Они не только обустроили переправу, но еще и не отказывались помогать жителям освобожденного города, если у них возникала такая необходимость.