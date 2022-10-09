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Военнослужащие Западного военного округа ВС РФ получили государственные награды за отвагу, самоотверженность и героизм, проявленные во время специальной военной операции на Украине. Министерство обороны опубликовало в Сети видеозапись их награждения.

Награды вручали офицерам и сержантам, солдатам и прапорщикам, которые под огнем противника сумели обеспечить форсирование реки. Украинские боевики, отступающие под давлением ВС РФ, взорвали мост и начали массированные обстрелы с другого берега. Но военнослужащие бригады материально-технического обеспечения все же сумели навести понтонную переправу.

Монтажник-понтонер одного из подразделений бригады Леонид рассказал, что под обстрелами было довольно страшно, однако и он, и его сослуживцы быстро адаптировались к экстремальной ситуации. Они не только обустроили переправу, но еще и не отказывались помогать жителям освобожденного города, если у них возникала такая необходимость.

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