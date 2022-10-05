Командование ВСУ прячется в безопасных штабах, не принимая никакого участия в боевых действиях. При этом оно отдает преступные приказы, фактически заставляя военнослужащих добивать своих раненых сослуживцев на поле боя. Эвакуировать могут только командира, трусливо сбегающего как можно дальше.

Все это рассказали боевики 25-й бригады ВСУ, записавшие видеообращение и выложившие его в Сеть. На записи они также сообщили, что командиры приказывали уничтожать всех подряд на своем пути, входя в захваченные населенные пункты. Зачистка заключалась в том, чтобы расстрелять машины и дома, забросать подвалы гранатами, не оставляя спрятавшимся там мирным жителям ни единого шанса на спасение.

Командование заявляло, что в населенных пунктах, из которых вышли ВС РФ, остались только «оккупанты и колаборанты», поэтому все они должны быть уничтожены. Бойцы отметили, что «не договаривались» выполнять преступные приказы.