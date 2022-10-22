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Из-за нехватки бронетехники ВСУ начали использовать совсем уж раритетные модели танков. Так, на одном из видео в мессенджере Telegram можно рассмотреть реплику боевой машины «Пантера». Ее аналоги использовала фашистская Германия во время Великой Отечественной войны.

Танк появился в распоряжении немецких войск в 1944 года и был снят с вооружения буквально через год. Украинские ВС задействовали его копию, однако от настоящей «Пантеры» в ней имеется лишь верхняя часть. Она установлена на ходовую от советского Т-34, также являющегося пусть и очень хорошим, но все же раритетным танком, рассказал портал «Военное дело».

Напомним, что США, Германия и другие страны НАТО отказываются поставлять Киеву танки западного образца. Они находят по всему свету советские еще боевые машины, которые либо были модернизированы, либо длительное время находились на хранении, и отправляют на Украину.

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