ВС РФ в ходе очередного боя взяли в плен группу украинских военнослужащих. Портал “Военное дело” опубликовал фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие человеческое отношение российских солдат к боевикам армии противника.

Так, на одной из записей видно, что российский боец накладывает повязку на ногу украинца. Затем он дает ему обезболивающее, чтобы облегчить состояние раненого.

Военнопленные рассказали, что их призвали по мобилизации из Черкасской области. Российский солдат успокоил их, сообщил, что все самое страшное уже миновало. Поэтому украинцы, которые изначально были сильно испуганы, заметно расслабились.

Авторы публикации отмечают, что это далеко не первое видео, демонстрирующее чуткое отношение российских военных к пленным боевикам и профессионализм ВС РФ.