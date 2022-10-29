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Украинская армия занимается имитацией атак на Херсонском направлении, бросая в бой не обученные для наступательных действий подразделения. Об этом сообщил один из бойцов ВСУ, попавший в плен.

Он пояснил, что его подразделение находилось под Херсоном в глухой обороне. В основном оно состояло из бойцов, не умеющих вести атакующие действия. Однако командование рассудило иначе. Оно бросает ротные и батальонные группы в «наступление», хотя на деле это всего лишь его имитация, призванная выявить уязвимые места в обороне российских войск.

В результате подразделение, в котором состоял боец, попало в окружение и было вынуждено сдаться в плен. По словам военнослужащего, Киев не жалеет солдат, он даже не попытался предпринять хоть какие-то меры для эвакуации отряда.

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