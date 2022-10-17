Киев провалил попытку наступления на Херсонском направлении, однако владея пока подавляющим численным преимуществом, он намерен ее повторить. Сейчас вооруженные формирования Украины проводят перегруппировку сил и готовятся к новой атаке, рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Он пояснил, что в настоящий момент численное превосходство ВСУ сохраняется. Именно поэтому командование не хочет терять времени. Оно формирует новый ударный кулак и совсем скоро попытается опять начать наступление по направлению к Херсону. Но ВС РФ тоже не дремлют и готовы к отражению этой атаки.

Напомним, что ВСУ пытались нанести удары по Антоновскому мосту через Днепр, но и тут потерпели фиаско. Российская ПВО отработала на «отлично» и уничтожила все три ракеты противника.