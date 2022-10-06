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Мобилизация даст российской армии на фронте преимущество. Кроме непосредственно увеличения группировки войск на территории, где проводится специальная военная операция, окажутся люди, которые воспринимают боевые действия по-иному, чем профессиональные военные. Об этом заявил военкор Александр Сладков. Его слова приводит издание “Военное обозрение”.

Сладков отметил, что от мобилизованных можно ожидать нестандартных решений по ведению боевых действий и самообеспечению. “Речь об инициативе и живых подходах”, уточнил военкор. Сладков также добавил, что он не имеет ввиду, что мобилизованные будут нарушать воинский устав или пренебрегать законами войны. Речь именно об особом отношении сотен тысяч мужчин, не вышколенных муштрой, к службе и исполнению поставленных задач.

Военный корреспондент также сообщил, что сейчас одна из главным проблем российской группировки на территории СВО – недостаток людей. Сладков сообщил, что в отдельных случаях на 15 километров фронта приходится всего 600 военнослужащих.

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