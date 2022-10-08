У сложного процесса, коим оказалась спецоперация ВС РФ на Украине, может появиться ответственный хозяин, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Так он прокомментировал возможное назначение генерала армии Сергея Суровина на пост командующего СВО.

С 2017 года «генерал Армагеддон» командовал Военно-космическими силами России. Кроме того, он побывал в Сирии, где принимал непосредственное участие в боевых действиях. Ранее он также воевал в Чечне и руководил Восточным военным округом. По мнению Сладкова, Суровикин сумеет добиться сперва перелома в спецоперации на Украине, а затем и достижения всех ее целей.

На данный момент официального подтверждения от министерства обороны РФ сведений о новом назначении Суровикина пока не поступало, информация Сладкова не подтверждена.