Локальный успех ВСУ в битве под Дудчанами на Херсонском направлении вынудил командование ВС РФ пересмотреть подходы к спецоперации в этом регионе и сделать соответствующие выводы, рассказал военный корреспондент роман Сапоньков порталу «Украина.ру».

Первым делом к Херсону подтянулось подкрепление, что позволило дать отдых бойцам, на протяжении семи месяцев подряд участвовавшим в боевых действиях. Свежие силы дали серьезный бой 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, пытавшейся развить успех, но понесшей в конечном итоге крупные потери.

Кроме того, все подразделения российских войск теперь вооружены собственными артиллерийскими установками, что позволяет быстро принимать решения и отражать атаки боевиков без необходимости связываться с командованием и вызывать артиллеристов.

Также в числе мер, предпринятых для исправления допущенных оплошностей – улучшение взаимодействия между всеми видами войск, находящимися в Херсонской области. Все это помогло не только отразить наступления ВСУ, но и нанести им серьезный урон. Сейчас Киев все еще предпринимает попытки атак, однако все они заканчиваются разгромами и крупными потерями живой силы и техники.