Российские ВС уверенно обороняют Кинбурнскую косу, которую Киев пытается обстреливать с острова Первомайский. В западной и северной ее частях активно используются средства контрбатарейной борьбы, позволяющие эффективно обнаруживать позиции украинских подразделений, рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

Он также сообщил в своем телеграм-канале, что смог увидеть город Очаков в Николаевской области, который сейчас все еще контролируется украинскими войсками. Кинбурнская коса располагается между Днепровским лиманом и Черным морем, поэтому с нее можно увидеть этот населенный пункт.

По словам Сапонькова, именно в Очакове был спланирован теракт с нападением на Севастопольскую бухту. Беспилотники ВСУ запустили с позиций 73-го центра специальных морских операций. Он располагается на уже упомянутом выше острове Первомайский.

Эксперт отметил, что российские подразделения на Кинбурнской косе готовы к любым сценариям развития событий и пресечению любых атакующих действий противника.