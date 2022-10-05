Отступление ВС РФ под Херсоном в первую очередь стало следствием несменяемости подразделений на этом направлении. Российские войска находятся на передовой 7 месяцев, что привело к банальной усталости, рассказал в интервью ИА REGNUM военный корреспондент Роман Сапоньков.

«Семь месяцев на передовой без сменяемости. Постоянные бои, ранения, из состава семь месяцев подряд выбивало опытных и обстрелянных», – пояснил военкор.

Он также отметил, что ВСУ действуют под управлением натовских офицеров и инструкторов, а также имеют оборудование для сетецентрических боевых действий. Оно дает возможность вводить российские ВС в заблуждение – на танки и другую технику украинской армии наносятся символы «V» и «Z», после чего боевые машины вклиниваются в ряды российской техники. Благодаря специальному оборудованию экипажи легко различают «своих» и «чужих», что обеспечивает успешное ведение боя.