Яркое свечение в небе, которое видели жители Белгорода и Москвы – это результате использования новейшего вида вооружения в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал военный корреспондент Евгений Руденко.

Он отметил, что сейчас нельзя раскрывать подробности об этом оружии, но его мощность не вызывает никаких сомнений. Это подтверждается тем самым свечением, которое было видно далеко от места взрыва.

Кроме того, в настоящий момент не раскрываются какие-либо обстоятельства атаки, цели, по которым был нанесен удар. Но позже официальная информация все же появится.

Напомним, что ранее военкор Руденко сообщил о тяжелой ситуации практически на всех участках фронта.