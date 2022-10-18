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Новые подходы к огневому поражению противника уже стали заметны с приходом командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Об этом в эфире радио “Вести ФМ” рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, действия российских военных стали более слаженными. Поддубный привёл в пример ситуацию с работой артиллерии в районе Кременной-Сватово. Там от обнаружения цели до её огневого поражения прошло не больше двух минут, уточнил журналист.

Поддубный также рассказал, что ни о каких кардинальных переменах в зоне проведения спецоперации пока говорить не приходится. ВСУ сохраняют численный перевес и до того, пока на фронт не прибудут резервные подразделения, о каких-либо переломных моментах заявлять преждевременно. В то же время военкор указал, что неприятель несёт огромные потери, потому что торопится воспользоваться численным превосходством в живой силе.

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен на должность командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции 8 октября.

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