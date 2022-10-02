ВСУ теперь используют тактику “старой советской школы”, подкрепляя её разведкой Запада и его вооружением. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, который находится на линии боевого соприкосновения – пишет издание Pravda.ru.

Журналист уточнил, что теперь подразделения врага сперва наносят удары по коммуникациям, нарушают логистику, пытаются изолировать район боевых действий и так далее. И только потом начинают наступление на тот или иной населённый пункт. По словам Поддубного, такая тактика не характерна для военных НАТО.

В то же время подспорьем в такой тактике “старой советской школы” выступает техника, которую поставляют западные страны, а также данные их разведки. Ранее в странах Европы и США уже заявляли, что предоставляют данные со спутников о расположении российских войск, а наносить удары по ним или нет уже решает руководство ВСУ.

Ранее, рассказал журналист, ВСУ шли в лобовой штурм. Однако такой метод был малоэффективен.