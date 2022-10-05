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Российские войска со временем вернут освобождённые, но затем оставленные территории. Кризис в зоне, где проводится специальная военная операция, должен завершиться контрударами. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Его слова приводит издание Pravda.ru.

У себя в блоге Поддубный написал, что наиболее тяжёлая ситуация сейчас сложилась как на северном направлении СВО, так и на южном. Причём обстановку на юге военкор назвал “критической” и уточнил, что сейчас там “теряем людей и территорию”.

Поддубный также добавил, что на передовой прекрасно понимают, что ситуация сложилась тяжёлая и ждут подкреплений. Где не получается держать позиции имеющимися силами, там военные отступают.

Большие надежды военнослужащие возлагают на мобилизованных. Однако в бой их вводить пока не имеет смысла. Для начала нужно новобранцев подготовить и экипировать, считает военный корреспондент.

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