ВСУ намереваются атаковать населенный пункт Сватово на Донбассе сразу с севера и юга. Приоритетной их задачей является выход на трассу до Кременной, которая удерживается российскими подразделениями, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что именно вдоль этой стратегически важной автомагистрали проходит линия обороны российских войск. Киев надеется прорвать ее, чтобы атаковать Сватово. Но союзные силы готовы к отражению удара.

Коц также отметил, что ВСУ обладают большим численным преимуществом. Но ВС РФ ожидают в кратчайшие сроки подхода резервов, что позволит уравнять силы и отбить отчаянную атаку боевиков ВСУ. Сейчас на полигонах Донбасса проходят переподготовку подразделения бойцов, уже имеющих опыт в битвах за регион, поэтому шансы националистов на успешное наступление тают с каждым днем.