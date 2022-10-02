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Часть российских войск, организованно вышедших из Красного Лимана, переместились на позиции под Кременной. Сейчас украинские вооруженные формирования приближаются к этому населенному пункту, заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, националисты уже взяли под свой контроль поселок Торское. От него до Кременной всего двадцать километров и не исключено, что останавливаться ВСУ не будут. Российские войска наносят по ним сокрушительные артиллерийские удары, но противник не обращает внимания на крупные потери в своих рядах.

В ответ боевики бьют из 155-миллиметровых орудий натовского образца. Разведку в воздухе проводят беспилотные аппараты Bayraktar TB2, которые также периодически сбрасывают бомбы.

По словам военкора, целью Киева является трасса, которая ведет из Кременной в населенный пункт Сватово. Оттуда боевики собираются направиться в северном направлении.

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