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Удар ВСУ по переправе у Антоновского моста в Херсоне привел к гибели как минимум трех мирных жителей, среди которых есть дети. Также на переправе сгорело 12 автомобилей, принадлежащих гражданским, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что это только неофициальная предварительная информация, которая уточняется. Киев нанес удар 12 ракетами реактивных систем залпового огня HIMARS. 11 боезарядов комплексам противовоздушной обороны удалось сбить, но одна угодила точно по переправе, через которую продолжается эвакуация мирных жителей Херсона в более безопасные регионы.

Не меньше 10 человек получили ранения разной степени тяжести. ВСУ отлично знали, что переправа используется для эвакуации гражданского населения, но все равно нанесли по ней удар, что в очередной раз доказывает применение террористической тактики украинскими боевиками.

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