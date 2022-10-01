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1 октября 2022 года украинские войска в результате длительного наступления заняли город Красный Лиман, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он напомнил, что 30 сентября Донецкая Народная Республика и находящийся на ее территории населенный пункт вошли в состав России, поэтому действия ВСУ уже расцениваются как нападение на РФ.

«Главное – украинские войска атаковали и заняли российский город на территории Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями», – заявил военкор.

Он также отметил, что уход из Красного Лимана был вынужденным, так как иначе российские войска могли оказаться в котле. Сейчас ВСУ владеют инициативой за счет подавляющего численного превосходства, поэтому захват населенного пункта был лишь вопросом времени. Однако командование ВС РФ должно предпринять меры для освобождения города, который уже находится на территории России.

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