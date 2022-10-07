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В распоряжении Украины зачастую оказываются не боевые машины, а совершенно бесполезный металлолом, заявил военный корреспондент Александр Гармаев. Он рассказал о танке ВСУ, полученном Киевом от Польши.

Боевая машина оказалась «некачественной», отметил военкор. Он пояснил, что танк был захвачен в качестве трофея, но назвать его полноценной бронетехникой нельзя. Его можно легко уничтожить одним ударом противотанковой ракеты, так как блоки динамической защиты пусты и не выполняют свои функции должным образом.

В битве против российского танка украинские военные практически сразу потерпели поражение. Точное попадание привело к гибели всего экипажа, так как боевая машина абсолютно не защищала танкистов. Такой бесполезный металлолом встречается среди трофеев довольно часто, рассказал Гармаев.

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