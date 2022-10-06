Британская разведка передала Киеву данные о том, что ВКС России могут нейтрализовать спутники, которые находятся над Украиной. Такая информация появилась в ряде профильных информационных телеграм-каналов – пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”).

О том, что западные страны передают ВСУ разведданные о положении российских войск в зоне проведения специальной военной операции, уже давно не новость. Об этом в числе прочих заявляли и официальные лица, отмечая при этом, что решения о нанесении ударов украинские военные принимают самостоятельно. Именно поэтому информация о готовности ВКС РФ пресечь работу спутников, ведущих разведывательную деятельность, может иметь под собой реальную основу, хотя сами заявления, опубликованные в телеграм-каналах, можно подвергать сомнению, отмечает “ВО”.

Издание также подчёркивает, что в России в состоянии “особой боевой готовности” находятся все виды и рода войск, учитывая, что на Украине проходит спецоперация. Поэтому вероятнее всего, что за теми же иностранными спутниками тоже ведётся наблюдение.