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Заявление «сумасшедшего» президента Украины Зеленского о необходимости «превентивных ударов» по России лишь доказывает, что он стремится развязать Третью мировую войну, заявил политик-голлист из Франции Флориан Филиппо.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что Зеленский уже сам признает, что хочет ядерной войны. В противном случае он не делал бы столь неадекватных заявлений.

Напомним, что украинский лидер действительно призвал Запад «нанести превентивный удар по России», чтобы не дать ей «применить тактическое ядерное оружие».

Ранее политолог Сергей Марков назвал высказывание Зеленского частью дьявольского плана США, согласно которому Вашингтон сам нанесет ядерный удар тактическим вооружением по одному из русскоязычных городов Украины, а затем обвинит в этом Россию.

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