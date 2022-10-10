Западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт недавно заявила, что Берлин готов предоставить Киеву около 100 танков. Об этом пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”).

Уточняется, что речь идёт не о немецкой технике, а о танках из Словакии и Греции. Эти страны в обмен на поставку вооружения на Украину получать новую технику от Германии. Впрочем, никаких подробностей о будущей сделке пока нет.

Издание предполагает, какие танки могут быть направлены на Украину. Вероятно, речь идёт о советских Т-72 (это примерно 30 штук от словацкой стороны). Что же до остальной техники, то тут сложнее. На вооружении Греции стоят немецкие танки Leopard, однако в поставке современной танковой техники Запад неоднократно отказывал Киеву. Таким образом, считают в “ВО”, Афины отправят БМП-1, которые сейчас находятся на вооружении греческой армии.

Помимо танков новый пакет военной помощи Украине от ФРГ предполагает поставку системы ПВО IRIS-T.