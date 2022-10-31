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К британскому побережью в середине ноября подойдет авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая новейшим кораблем USS Gerald Ford. Военный эксперт Виктор Баранец объяснил, зачем США перебрасывают к Туманному Альбиону свою АУГ.

Он напомнил, что американские авианосцы появляются в тех случаях, когда Вашингтону что-то не нравится в политики той или другой страны. Ударная группа скорее всего будет использована для сдерживания России или даже против ее войск на Украине. К примеру, 100 истребителей на палубе корабля Gerald Ford вполне могут долететь до любой страны Европы.

Баранец отметил, что США вполне могут обеспечивать прикрытие украинских подразделений с воздуха, выполнять любые другие боевые задачи над Украиной. Однако Вашингтону следует помнить, что подобные действия станут прямым вмешательством в конфликт. И ответ России на них будет соответствущим.

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