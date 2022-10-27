Украинские ВС пытаются наступать сразу на нескольких основных направлениях, коими являются Херсон, Купянск и Сватово с Кременной. Однако все их попытки завершаются вполне прогнозируемыми провалами. Россия авиация и артиллерия моментально реагируют на вылазки боевиков и наносят удары, вынуждая противника откатываться на исходные позиции, рассказал портал «Военное обозрение».

На некоторых участках фронта ВСУ вообще прекратили попытки наступления и создают новые линии обороны, готовясь отражать атаки ВС РФ. Это доказывает, что операция украинских войск, относительно успешно начавшаяся в сентябре, провалилась.

Впрочем, официальный Киев уже нашел причину этого провала. Он заявляет, что «ухудшившаяся погода не дает стремительно продвигаться вперед». Дожди и снижение температуры мешают ВСУ наступать, поэтому совсем скоро они могут перейти в глухую оборону.

А вот для российских ВС погода не является серьезной проблемой. Они продолжают идти вперед на Донбассе и освобождают новые населенные пункты. Среди них – Новосадовое и Макеевка под Красным Лиманом. Кроме того, наступление осуществляется на линии Артемовск – Пески, где Киев хоть и оказывает отчаянное сопротивление, но очень близок к поражению.