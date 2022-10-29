В ночь на 29 октября сразу несколько украинских беспилотников пытались атаковать Севастопольскую бухту, рассказал глава городской администрации Михаил Развозжаев. Он отметил, что все дроны были сбиты, нападение успешно отражено.

Несмотря на это, было принято решение временно закрыть доступ к бухте, а также приостановить движение катеров и паромов. Жителям города порекомендовали добираться до северных районов на автобусах.

По словам Развозжаева, паниковать не стоит, так как попытка атаки ВСУ была пресечена. Объекты инфраструктуры Севастополя не повреждены, все экстренные службы внимательно отслеживают ситуацию и готовы к любым неожиданностям.

Напомним, что Киев неоднократно пытался атаковать Крымский полуостров с применением беспилотных аппаратов, однако подавляющее большинство этих попыток пресекает российская ПВО.