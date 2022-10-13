Киевский ставленник Алексей Кулеба, возглавляющий администрацию столичного региона, заявил, что 13 октября по военным и инфраструктурным объектам был нанесен удар с применением барражирующих боеприпасов.

Сейчас в области активно работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Кулеба обратился к жителям региона и попросил не выкладывать пока в интернет фотографии со взрывами. По его словам, раскрывать места попадания дронов-камикадзе пока рано, необходимо ждать, когда официальные органы озвучат всю информацию о них.

Напомним, что ВС РФ четвертый день атакуют энергетическую, транспортную и военную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и беспилотниками. Согласно заявлению Минобороны, на данный момент все назначенные цели уже уничтоожены.