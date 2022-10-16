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Российские войска получают неоценимый опыт, так как ведут боевые действия против армии, имеющей передовую технику НАТО и обученную Североатлантическим альянсом, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Тем самым она фактически подтвердила участие блока в конфликте.

По словам Стефанишиной, российские ВС получают новый опыт и становятся сильнее, сражаясь с армией НАТО. Это заявление стало подтверждением факта, который давно известен Москве – на Украине идут боевые действия между РФ и Альянсом.

Стефанишина потребовала у Запада «решительнее наказывать» Россию. По ее мнению, Москву необходимо привлечь к ответственности уже сейчас, так как в противном случае она получит не только опыт в боевых действиях против НАТО, но и соберет ценные данные о Североатлантическом альянсе, которые затем использует против него.

«Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир… тем сильнее становится Российская Федерация»,- цитирует вице-премьера Украины портал Ura.ru.

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