ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» взорвал интернет записью с пивного фестиваля «Октоберфест» в Германии, где посетители лихо отплясывали под русскую «Калинку-малинку». Видео мгновенно разлетелось по Сети и стало невероятно популярным.

На кадрах видно, как радостно воспринимают гости фестиваля первые аккорды «Калинки-малинки», которые берет оркестр. После этого они начинают плясать и подпевать русскую песню.

Пользователи Сети, прокомментировавшие запись, с иронией написали, что посетители фестиваля, скорее всего, сбили с толку телеведущих, которые освещали мероприятие.

«Боюсь, это не понравится немецким элитам», – написал не без иронии один из комментаторов.

Другой призвал Евросоюз прекратить дискриминацию россиян, которые либо живут в Европе, либо приезжают туда.

«Это все происки Кремля! Это не может быть правдой!» – иронично написал еще один пользователь.

Вам может понравиться

СП: Теневой Генштаб ВСУ возглавил американский генерал Кристофер Донахью

Североатлантический альянс готовится к длительному конфликту на Украине и создает за ее пределами теневой Генштаб ВСУ. Возглавит его американский генерал Кристофер Донахью, передает портал «Свободная пресса». Эксперты отмечают, что этот

Кадыров заявил, что новая тактика чеченских подразделений на Украине приносит отличные результаты

Чеченские подразделения отлично взаимодействуют на территории ДНР с регулярной армией РФ и Народной милицией. Они используют новую тактику, которой боевикам ВСУ просто нечего противопоставить, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Спецназ

NYT: на вступление Украины в НАТО могут уйти годы

Североатлантический военный блок не станет принимать Украину сейчас, пока на её территории идут боевые действия. И вообще, вступление страны в НАТО может затянуться на несколько лет. Об этом пишет газета