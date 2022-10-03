Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» взорвал интернет записью с пивного фестиваля «Октоберфест» в Германии, где посетители лихо отплясывали под русскую «Калинку-малинку». Видео мгновенно разлетелось по Сети и стало невероятно популярным.

На кадрах видно, как радостно воспринимают гости фестиваля первые аккорды «Калинки-малинки», которые берет оркестр. После этого они начинают плясать и подпевать русскую песню.

Пользователи Сети, прокомментировавшие запись, с иронией написали, что посетители фестиваля, скорее всего, сбили с толку телеведущих, которые освещали мероприятие.

«Боюсь, это не понравится немецким элитам», – написал не без иронии один из комментаторов.

Другой призвал Евросоюз прекратить дискриминацию россиян, которые либо живут в Европе, либо приезжают туда.