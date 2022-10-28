Российские вертолеты Ми-35 представляют собой универсальную технику, способную выполнять любые боевые задачи, независимо от их сложности. Минобороны РФ показало на видео, как действуют экипажи этих винтокрылых машин в ходе специальной военной операции ВС РФ на Донбассе.

Так, после обнаружения колонны бронетехники ВСУ, пытавшейся перейти к наступательной операции, вертолеты Ми-35 вылетели на задание и разгромили противника. Также экипажи успешно ликвидировали центры принятия решений националистических сил на пока еще подконтрольной Киеву территории Донбасса. Они ударили по замаскированным командным пунктам, не оставляя врагу ни единого шанса уцелеть.

Вертолеты Ми-35 также активно применяются для транспортировки военных грузов, для доставки десанта к месту высадки, для самых разнообразных задач, с выполнением которых всегда справляются на «отлично».