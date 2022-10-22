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Президент Франции Эмануэль Макрон высказал недовольство двойными стандартами Соединенных Штатов, которые продают газ на европейском рынке дороже, чем в США. Это его заявление прокомментировал руководитель администрации главы правительства страны Гергей Гуйяш.

Он пожелал Макрону «Доброго утра», намекнув, что тот, наконец проснулся. Также он напомнил, что Будапешт беспрерывно твердил о том, что высокие цены на газ для Европы – это не главная проблема. Кроме того, европейским предприятиям теперь придется конкурировать с американскими, которые получают голубое топливо в несколько раз дешевле и могут существенно снизить себестоимость продукции.

Гуйяш также отметил, что Европа все же поняла политику двойных стандартов Вашингтона. Теперь от нее требуется предпринимать все возможные меры, чтобы ей противостоять.

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