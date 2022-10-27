США может потерпеть серьёзное поражение в битве за влияние в европейском регионе. Это произойдёт в случае, если Россия выйдет победителем из ситуации на Украине. Такое мнение высказала президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в своей статье для издания Valeurs Actuelles – сообщает “Газета.ру”.

Аналитик отметила, что западные политики не могут признать и осознать тот факт, что не выступают самостоятельными единицами при принятии решений, касающихся ситуации на Украине, – Вашингтон использует Евросоюз, чтобы ослабить Россию. По мнению Галактерос, Европа для России стала экономической мишенью в ходе конфликта на Украине. И всё из-за того, считает эксперт, что Европа выбрала путь “гонки вооружений”.

Галактерос также указала, что пока Россия и США выясняют отношения, от сложившейся геополитической ситуации страдает население европейских стран. К примеру, во Франции, считает эксперт, уже разразился экономический кризис.