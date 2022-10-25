Официальная причина появления в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США «Кричащие орлы» — это укрепление восточного фланга НАТО. Однако на деле Вашингтон просто опасается, что российские войска все же возьмут Одессу и Николаев, после чего прорвутся в Приднестровье.

Военный эксперт Вадим Козюлин напомнил заявление командира подразделения о готовности «уже ближайшей ночью» войти на территорию Украины и вступить в боевые действия. По мнению аналитика, это всего лишь блеф, призванный оказать психологическое давление на Россию.

Численность дивизии «Кричащие орлы» составляет 4700 человек. Теоретически она вполне может вторгнутся на территорию Западной Украины или даже вклиниться в боевые действия. Но этот вариант маловероятен. Подразделение, скорее всего, будет осуществлять обучение украинских боевиков, а также устраивать военные маневры и занятия по боевому слаживанию.