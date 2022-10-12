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Несмотря на то, что противотанковые комплексы “Штурм-С” приняли на вооружение ещё в советское время, они прекрасно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы ВС РФ рассказали РИА “Новости” о преимуществах комплекса.

По словам военных, которые дислоцированы на запорожском направлении, комплексы “Штурм-С” просты для освоения и в то же время эффективны. Бойцы похвалили противотанковую систему за точность, скорость и приземистые формы. Благодаря последним, есть возможность скрытно подобраться к противнику.

Как рассказали военнослужащие, два расчёта “Штурма-С” на днях уничтожили две единицы украинской бронетехники. Те шли в атаку на вверенный российским бойцам участок фронта.

Расчёт одного ПТРК “Штурм-С” – два человека. Боекомплект состоит из 12 ракет.

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