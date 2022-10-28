Перелом ситуации на фронте в пользу России может произойти уже этой зимой. После чего Украина потерпит поражение. Всё дело в том, что США уже не могут в прежних объемах поставлять вооружение Киеву. Такую точку зрения высказал главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. Его слова приводит издание Shūkan Gendai – пишет РИА “Новости”.

Эксперт отметил, что за время специальной военной операции России нарастила производство вооружения. В то же время на Украине производство оружия ведётся в небольших объёмах, а поставки из США иссякают, поскольку в арсеналах его становится всё меньше и меньше. Между тем на производство сложного вооружения вроде систем залпового огня HIMARS может потребоваться до двух лет.

В конченом итоге, считает Фудзи, боевые возможности ВСУ значительно снизятся уже в ближайшие месяцы. Это позволит российской армии полностью взять инициативу в свои руки.