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Перелом ситуации на фронте в пользу России может произойти уже этой зимой. После чего Украина потерпит поражение. Всё дело в том, что США уже не могут в прежних объемах поставлять вооружение Киеву. Такую точку зрения высказал главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. Его слова приводит издание Shūkan Gendai – пишет РИА “Новости”.

Эксперт отметил, что за время специальной военной операции России нарастила производство вооружения. В то же время на Украине производство оружия ведётся в небольших объёмах, а поставки из США иссякают, поскольку в арсеналах его становится всё меньше и меньше. Между тем на производство сложного вооружения вроде систем залпового огня HIMARS может потребоваться до двух лет.

В конченом итоге, считает Фудзи, боевые возможности ВСУ значительно снизятся уже в ближайшие месяцы. Это позволит российской армии полностью взять инициативу в свои руки.

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